Siena, 27 dicembre 2025 – È stato un Natale diverso per Fabio Giomi. Il cassiere del punto vendita di Porta Siena licenziato in tronco dopo il test del carrello, si prepara ad affrontare la prima udienza davanti al giudice del lavoro, fissata lunedì al Tribunale di Siena. Una scelta condivisa con la Filcams Cgil, che ha deciso di non arretrare su una vertenza considerata emblematica per l’intero settore della grande distribuzione. Presidio davanti al Tribunale. In concomitanza con l’udienza è stato indetto un presidio unitario dalla Cgil di Siena. Al centro della mobilitazione la richiesta di ritiro immediato del licenziamento, il reintegro del lavoratore e la cancellazione di ogni sanzione, insieme a una netta condanna del test del carrello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Natale (senza lavoro) di Fabio Giomi, licenziato dopo il test del carrello. Caso Pam, attesa per la prima udienza

Leggi anche: Fabio Giomi, cassiere Pam licenziato (a 62 anni): “Lacci per capelli dentro la cassa di birra: ecco cos’è il test del carrello”

Leggi anche: Fabio Giomi licenziato col test del carrello, tra Pam e sindacati primo (e inatteso) spiraglio di dialogo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il Natale (senza lavoro) di Fabio Giomi, licenziato dopo il test del carrello. Caso Pam, attesa per la prima udienza; Natale a casa Giomi, il cassiere licenziato dal Pam; Comunicazione eventi Natale e Capodanno, Fabio: “Investimento fatto per valorizzare la città, attraverso creazione di brand e promozione nazionale”; Konecta Asti non si tocca!: tra i mercatini di Natale la fiaccolata in difesa dei posti di lavoro [VIDEO].

Il Natale (senza lavoro) di Fabio Giomi, licenziato dopo il test del carrello. Caso Pam, attesa per la prima udienza - Saranno esposte bandiere e cartelli con richieste precise: ritiro immediato del licenziamento, reintegro del lavoratore e nessuna sa ... msn.com