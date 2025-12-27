Il Natale insieme ai più fragili Oltre cinquecento a tavola in chiese e centri giovanili

Tante persone diverse, provenienti da Paesi diversi, con storie diverse si sono riunite attorno a unico tavolo per essere un segno di pace. Sono stati più di 500 gli ospiti della comunità di Sant’Egidio che hanno festeggiato insieme il Natale. Quattro le location individuate (Don Orione, chiesa di San Luca, oratorio della Scala e di San Primo) per accogliere tutti i commensali dei quali si sono occupati oltre 150 volontari. "Non è il pranzo che offriamo alle persone in difficoltà della città – ha detto Giorgio Musso, referente della Comunità di Sant’Egidio di Pavia – è una grande festa in cui ognuno si sente a casa, come se fosse in famiglia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

