Le messe al carcere di Bollate, con i detenuti e il personale di polizia penitenziaria, e in Duomo. Il pranzo tra i 250 ospiti della mensa dell’Opera Cardinal Ferrari e poi la partenza per lo Zambia, dove resterà fino al 5 gennaio e incontrerà i quattro missionari fidei donum diocesani che operano in quello che è stato il primo Paese ad accogliere gli ambrosiani, inviati già nel 1961: Natale in missione per l’ arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Che prima di partire per l’Africa australe ha lasciato i suoi auguri ai fedeli, contro la banalità e il consumismo e per la pace. La prima riflessione durante la veglia del 24 dicembre: "La banalità è come una nebbia che avvolge e scolorisce la vita – il monito di Delpini –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Natale in missione di Delpini: "Silenzio e preghiera, non capricci. La banalità scolorisce la vita" Leggi anche: La sferzata di Delpini e la riflessione di Natale: “Il silenzio e la preghiera contro l’insopportabile male della banalità” Leggi anche: Imparare a "fare Natale”: l'omelia di Delpini e il "male della banalità" tra presunzioni, capricci e risentimenti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il Natale in missione di Delpini: Silenzio e preghiera, non capricci. La banalità scolorisce la vita; La sferzata di Delpini e la riflessione di Natale: “Il silenzio e la preghiera contro l’insopportabile male della banalità”. Il Natale in missione di Delpini: "Silenzio e preghiera, non capricci. La banalità scolorisce la vita" - L’appello dell’arcivescovo prima della messa in carcere e del viaggio in Zambia dove resterà fino al 5 gennaio. ilgiorno.it

