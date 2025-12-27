Il Natale di poveri e senzatetto Ai Cappuccini in 120 a tavola | Festa vera | è stato bellissimo
La sera di Natale, nella palestra della parrocchia dei Cappuccini, si tiene ormai da oltre dieci anni una cena molto speciale pensata per coinvolgere le persone senza fissa dimora, ma anche chi vive solo o in condizione di povertà. Un evento organizzato da La Città della Gioia insieme ai ragazzi della Pastorale Giovanile pesarese che anche quest’anno ha saputo coinvolgere oltre 120 persone, tra ospiti e volontari, per accogliere in una "grande famiglia" chi è più svantaggiato e chi viene ospitato nelle strutture gestite da La Città della Gioia e da Caritas. "La serata è andata benissimo – dice il spiega Stefano Giorgi, presidente della Città della Gioia – è stata molto partecipata ed erano presenti circa 60 ospiti e 60 volontari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: A tavola con il sindaco. Pranzo di Natale per 120
Leggi anche: Papa a tavola coi poveri, appello ai governi: “Ascoltate il loro grido”
Il Natale di poveri e senzatetto. Ai Cappuccini in 120 a tavola: Festa vera: è stato bellissimo.
Il Natale di poveri e senzatetto. Ai Cappuccini in 120 a tavola: "Festa vera: è stato bellissimo" - Successo per l’iniziativa organizzata nella palestra parocchiale da ‘Città della Gioia’ e Caritas. msn.com
Natale 2020: Comunità di Sant’Egidio Napoli, pacchi dono per 1.000 senza dimora, 1.200 anziani poveri e 1.500 famiglie in difficoltà - Perché, se attorno a noi aumentano la povertà e lo spaesamento, cresce anche la solidarietà”. agensir.it
Natale: Genova, venerdì si inaugura l’esposizione dei “presepi dei Cappuccini tra fede e storia” - Venerdì 21 novembre, alle 16 presso il Museo dei Cappuccini di Genova, verrà inaugurata la tradizionale esposizione natalizia. agensir.it
A Natale i poveri interrogano i ricchi gli ultimi fanno domande ai potenti gli stranieri bussano alle case dei residenti e chi soffre si rivolge a chi sta bene: non per condannarli ma per ricordare loro che possono essere umani,sensibili,compassionevoli capaci di g x.com
Napoli (Italia): il pranzo di Natale con i poveri a Scampia. 86 persone, tra cui anziani, disabili e famiglie rom, hanno condiviso il pranzo di Natale insieme al cardinale Crescenzio Sepe. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.