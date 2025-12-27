La sera di Natale, nella palestra della parrocchia dei Cappuccini, si tiene ormai da oltre dieci anni una cena molto speciale pensata per coinvolgere le persone senza fissa dimora, ma anche chi vive solo o in condizione di povertà. Un evento organizzato da La Città della Gioia insieme ai ragazzi della Pastorale Giovanile pesarese che anche quest’anno ha saputo coinvolgere oltre 120 persone, tra ospiti e volontari, per accogliere in una "grande famiglia" chi è più svantaggiato e chi viene ospitato nelle strutture gestite da La Città della Gioia e da Caritas. "La serata è andata benissimo – dice il spiega Stefano Giorgi, presidente della Città della Gioia – è stata molto partecipata ed erano presenti circa 60 ospiti e 60 volontari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Natale di poveri e senzatetto. Ai Cappuccini in 120 a tavola: "Festa vera: è stato bellissimo"

Leggi anche: A tavola con il sindaco. Pranzo di Natale per 120

Leggi anche: Papa a tavola coi poveri, appello ai governi: “Ascoltate il loro grido”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Natale di poveri e senzatetto. Ai Cappuccini in 120 a tavola: Festa vera: è stato bellissimo.

Il Natale di poveri e senzatetto. Ai Cappuccini in 120 a tavola: "Festa vera: è stato bellissimo" - Successo per l’iniziativa organizzata nella palestra parocchiale da ‘Città della Gioia’ e Caritas. msn.com