Conte ha deciso: Lukaku resta a casa. E con lui anche Beukema. Inutile correre i rischi a Cremona, dove il tecnico azzurro sembra orientato a mettere in campo la stessa formazione che ha battuto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Il Napoli a Cremona senza Lukaku e Beukema: verso la conferma degli undici di Riad

Leggi anche: Napoli, Lukaku, Beukema e Olivera non sono partiti per Cremona (Sky Sport)

Leggi anche: Napoli-Benfica, Conte verso la conferma dell’undici anti-Juve

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Supercoppa, subito Conte contro Allegri: Napoli-Milan per la finale senza Lukaku e Leao; Probabili formazioni Cremonese-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Lukaku, Elmas, Lang, Buongiorno, Juan Jesus e Vardy; Lukaku verso il rientro, può fare coppia con Hojlund? Conte riflette – CorSera; Napoli, il campionato ha ancora delle risposte da dare.

Napoli, torna il campionato: Lukaku ancora out - Il belga non convocato per la trasferta di Cremona resta a Castel Volturno con Beukema e Olivera. rainews.it