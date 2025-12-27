C'è una data da cerchiare in rosso nel calendario per gli appassionati di astronomia e gli amanti del cielo, il 2 agosto 2027: in quella data ci sarà una spettacolare eclissi solare, uno degli eventi celesti più affascinanti del XXI secolo. In Italia sarà osservabile a partire da metà mattina. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Il mondo si prepara all'eclissi del secolo: scenderà il buio per oltre 6 minuti

Leggi anche: Il mondo si prepara all'eclissi del secolo: scenderà il buio per oltre 6 minuti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

?? Il mondo si prepara all'eclissi del secolo: scenderà il buio per oltre 6 minuti; Il mondo si prepara all'eclissi del secolo: scenderà il buio per oltre 6 minuti; Il Portogallo si prepara all’eclissi solare totale del 2027, la più lunga del secolo, con visibilità unica nel sud; Il mondo si prepara all' eclissi del secolo | scenderà il buio per oltre 6 minuti.

Il mondo si prepara all'eclissi del secolo: scenderà il buio per oltre 6 minuti - C'è una data da cerchiare in rosso nel calendario per gli appassionati di astronomia e gli amanti del cielo, il 2 agosto 2027: in quella data ci sarà una spettacolare eclissi solare, uno degli eventi ... trentotoday.it