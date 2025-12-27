Il mistero della maschera ipossica che può aver provocato la morte di Silvert Bakken

Sivert Guttorm Bakken è morto il 23 dicembre in un hotel a Passo di Lavazè: aveva 27 anni. Aveva indosso una maschera ipossica, nota anche come “Elevation Training Mask” o ETM. Si tratta di un dispositivo che simula condizioni di bassa ossigenazione tipiche dell’altura. E riduce il flusso d’aria. In Norvegia, paese d’origine di Bakken, è stata vietata tra il 2003 e il 2021. Il Consiglio dello Sport di Oslo, in linea con il codice antidoping Wada che non fa specifico riferimento alla pratica, ha poi revocato il divieto. Adesso l’Olympiatoppen ha cambiato di nuovo idea: «Ogni possibile utilizzo da parte dei suoi atleti deve cessare fino a nuovo avviso». 🔗 Leggi su Open.online

