L’invocazione della pace ha segnato le omelie degli otto vescovi dell’Umbria in occasione del Natale. A riportarne una sintesi è il sito della Voce. "Dove ci si accoglie e le relazioni sono custodite, Dio si fa presente, Dio torna a nascere. E con lui, torna ad accendersi la vita. La tua, la vita della famiglia, della comunità, della stessa società" è il richiamo dell’arcivescovo Ivan Maffeis rivolto, nell’omelia della celebrazione della Notte di Natale, ai numerosi fedeli che gremivano le tre navate della cattedrale di San Lorenzo a Perugia. L’Arcivescovo ha citato ancora le parole del Pontefice: "In un contesto umano e culturale troppo frammentato – sono ancora parole del Papa – il Natale del Signore reca con sé il dono della pace e ci invita a diventarne segno profetico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il messaggio dei vescovi. Le Diocesi per la pace: "Ciascuno faccia la propria parte"

Leggi anche: Violenza sulle donne: parla Cassano, giudice in prima linea. “Le leggi da sole non bastano. Ognuno faccia la propria parte”

Leggi anche: Schlein incontra Abu Mazen: “Serve pieno riconoscimento della Palestina, Meloni faccia la propria parte”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Natale 2025: speranza, pace e responsabilità nel messaggio di Natale dell’Arcivescovo Andrea Bellandi; Il messaggio dei vescovi. Le Diocesi per la pace: Ciascuno faccia la propria parte; L'amore senza limiti nasce per noi a Natale: ecco la fonte della nostra Speranza - Messaggio di auguri del Vescovo; Dalle diocesi, l’ultima domenica di Avvento messaggio e solidarietà.

Il messaggio dei vescovi. Le Diocesi per la pace: "Ciascuno faccia la propria parte" - Le omelie in cattedrale: "Fermiamo tutti la guerra, innanzitutto nel nostro cuore". lanazione.it