Il mercato dei gol | il sogno della Salernitana è Lescano ma sul taccuino ci sono Cerri e Merola

Chiamatelo “sogno proibito”. Facundo Lescano, centravanti che in serie C ha sempre segnato gol a grappoli, è adesso attaccante triste e poco prolifico, ad Avellino. Gli irpini hanno investito parecchio per assicurarselo l'anno scorso e vincere poi il campionato di serie C, sfruttando anche i suoi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

