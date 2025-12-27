Il Mattino | Lukaku no all’Arabia

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"> Non ha fretta Romelu Lukaku. E non ce l’ha nemmeno il Napoli. Il gigante dal sorriso buono osserva, lavora e aspetta il momento giusto, mentre la squadra si gode il nuovo tandem offensivo Hojlund-Neres. Come racconta Bruno Majorano su Il Mattino di Napoli, la Supercoppa vinta a Riad ha avuto un valore speciale anche per Big Rom: tornare a casa con un trofeo e con il cuore più leggero, dopo mesi difficili, è stato il primo vero passo verso la serenità. Averlo a disposizione farebbe comodo sempre, perché Lukaku equivale spesso a partire con un gol di vantaggio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

il mattino lukaku no all8217arabia

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Lukaku, no all’Arabia”

Leggi anche: Calciomercato Napoli, si stringe il cerchio per Mainoo. L'Arabia guarda a Lukaku

Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, tra mercato e Supercoppa: Mainoo resta il sogno, Lucca e Lukaku i nodi”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

lukaku, no all'operazione - Per orientarsi, a caldo, Lukaku ha sentito il dottor Canonico, che guida lo staff medico del Napoli, e dopo che al "Pineta Grande Hospital" s'è abbattuto nella "sentenza" più dolorosa ("lesione di ... gazzetta.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.