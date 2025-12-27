"> Non ha fretta Romelu Lukaku. E non ce l’ha nemmeno il Napoli. Il gigante dal sorriso buono osserva, lavora e aspetta il momento giusto, mentre la squadra si gode il nuovo tandem offensivo Hojlund-Neres. Come racconta Bruno Majorano su Il Mattino di Napoli, la Supercoppa vinta a Riad ha avuto un valore speciale anche per Big Rom: tornare a casa con un trofeo e con il cuore più leggero, dopo mesi difficili, è stato il primo vero passo verso la serenità. Averlo a disposizione farebbe comodo sempre, perché Lukaku equivale spesso a partire con un gol di vantaggio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Lukaku, no all’Arabia”

Leggi anche: Calciomercato Napoli, si stringe il cerchio per Mainoo. L'Arabia guarda a Lukaku

Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, tra mercato e Supercoppa: Mainoo resta il sogno, Lucca e Lukaku i nodi”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

lukaku, no all'operazione - Per orientarsi, a caldo, Lukaku ha sentito il dottor Canonico, che guida lo staff medico del Napoli, e dopo che al "Pineta Grande Hospital" s'è abbattuto nella "sentenza" più dolorosa ("lesione di ... gazzetta.it

Lukaku cuore azzurro, dice no all'Arabia", questa la notizia riportata da Il Mattino Big Rom avrebbe rifiutato i petroldollari, in mente ha solo l'azzurro La sua importanza si è vista già in Supercoppa, a breve è atteso anche in campo #Lukaku #SSCNapoli x.com

Il Napoli sui media: le prime pagine dei quotidiani oggi Il Corriere dello Sport: "Lukaku in Arabia: il Natale di Rom" Il Mattino: "Niente riposo, pugno duro di Conte dopo il KO di Udine" La Gazzetta dello Sport: "Napoli, Lobotka ti cambia" - facebook.com facebook