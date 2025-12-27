Il Leeds United si prepara per una manna finanziaria a gennaio poiché il West Ham prende di mira l’ex difensore dell’Accademia

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Leeds United è in allerta per una potenziale spinta finanziaria questo gennaio, con rapporti che suggeriscono che i rivali della Premier League del West Ham stanno preparando un colpo per un ex diplomato dell’accademia di Elland Road. Mentre i White cercano di rimanere nella massima serie, una significativa commissione di vendita derivante da un trasferimento a sorpresa potrebbe fornire al manager Daniel Farke fondi inaspettati per la finestra invernale. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

