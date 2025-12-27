Il Leeds United apprende che sta chiedendo un prezzo per Haji Wright

Sito inglese: L’attaccante del Coventry City Haji Wright è stato collegato al trasferimento dal club a gennaio. Secondo quanto riferito, il West Ham United sarebbe interessato a ingaggiare il giocatore, ma il Coventry City non è disposto a sancire la sua partenza. Hanno informato il club londinese che per ingaggiare il giocatore dovrà pagare una cifra record mondiale di circa 200 milioni di sterline. Il West Ham ha un disperato bisogno di un attaccante di qualità, ma non può permettersi di pagare quella somma di denaro per il 27enne. Il Leeds tiene d’occhio Haji Wright. Nel frattempo, anche il Leeds United è entusiasta del giocatore (ht LeedsUnitedNews). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: “Non credo che tornerò” L’ex attaccante del Leeds United riflette sui giorni di Elland Road e sul ritorno delle competizioni più importanti

Leggi anche: Il Borussia Dortmund vuole Sam Alker dal Leeds United

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ao Tanaka’s primary school sensei travelled from Japan to Elland Road to watch his former student play against Chelsea. Leeds United ended up winning the game 3-1 and Ao Tanaka was also on the score sheet. - facebook.com facebook