il lato femminile della bibbia le donne nella storia della salvezza

Roma, 27 dicembre 2025 –??????Alla scoperta della Bibbia da una prospettiva inedita, accademica e di genere. Dal punto di vista femminile. A 140 anni dalla pionieristica e rudimentale Bibbia della donna, redatta in ambito protestante dalla suffragetta Elizabeth Candy Stanton per disinnescare qualsiasi tentativo di negare diritti alle cittadine statunitensi attingendo dalle Sacre scritture, è stato realizzato un progetto editoriale che, per la prima volta sul piano internazionale ed interreligioso, spiega e contestualizza l’Antico e il Nuovo Testamento attraverso gli studi di storiche, teologhe e archeologhe di respiro mondiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

