Il grande disincanto digitale | perché stiamo perdendo fiducia nella Rete e nell’IA

Il 2025 verrà ricordato come l’anno del grande disincanto digitale. Non è arrivato all’improvviso, come uno scandalo o un crollo. È stato un logoramento graduale, sistematico, quasi inevitabile. La fiducia non è crollata solo per errori tecnici o scossoni, ma per una progressiva erosione della certezza che la Rete fosse uno spazio affidabile. Gli utenti hanno cominciato a percepire ogni interazione come mediata, ogni contenuto come manipolato e il senso di comunità ha perso consistenza. Tra algoritmi ottusi e IA che non capisce il contesto, stiamo perdendo fiducia nel sistema digitale (foto Unsplash). 🔗 Leggi su Lettera43.it

