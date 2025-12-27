Il governo nigeriano sapeva dei raid ed è pronto a cooperare con gli Usa
Il ministro degli Esteri nigeriano Yusuf Maitama Tuggar: «Gli States sono un nostro alleato e insieme vogliamo distruggere il terrorismo islamico. Non abbiamo abbandonato i cristiani, tutti i cittadini sono uguali e sotto la protezione dello Stato». Le minacce di Donald Trump alla Nigeria sono diventate realtà quando una serie di raid aerei hanno colpito il nord-ovest della grande nazione africana. Il tycoon americano ha definito quest’operazione come un potente e mortale attacco contro le forze dello Stato islamico in Nigeria, un’azione resasi necessaria per difendere le popolazioni cristiane perseguitate e uccise nelle regioni settentrionali. 🔗 Leggi su Laverita.info
