Il governo festeggia per l’arresto di Hannoun | Ora la sinistra non ha più niente da dire?

Esulta il governo dopo il blitz anti terrorismo della Dda di Genova, che ha portato all’arresto di nove persone, fra cui Mohammad Hannoun, accusato di aver raccolto fondi per Hamas tramite associazioni benefiche. «È un’operazione molto importante e significativa quella portata a termine stamattina dalla polizia di Stato e dalla guardia di Finanza con l’arresto di nove persone, tra cui il più noto Mohammad Hannoun. Pur con la doverosa presunzione di innocenza che va sempre riconosciuta in questa fase, è stato squarciato il velo su comportamenti e attività che, dietro il paravento di iniziative a favore delle popolazioni palestinesi, celavano il sostegno e la partecipazione a organizzazioni con vere e proprie finalità terroristiche di matrice islamista», ha commentato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Open.online

