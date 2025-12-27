Il futuro passa dagli investimenti
In un momento storico in cui il turismo riminese è chiamato a ripensarsi, tra nuove esigenze dei viaggiatori, concorrenza crescente e trasformazioni urbane in corso, c’è chi continua a credere che la qualità resti la vera chiave del futuro. Non slogan o operazioni di facciata, ma investimenti concreti sulle strutture, sui servizi e sull’accoglienza. È in questo contesto che si inseriscono i recenti interventi realizzati da Marina Beach Hospitality Srl, che ha scelto di rinnovare due realtà storiche dell’ospitalità riminese: l’ Hotel Biancamano e il Residence Hotel Piccadilly. Due strutture diverse per tipologia e posizionamento, ma unite dalla stessa visione: affrontare il cambiamento investendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
