Una colonna di fumo denso e le fiamme visibili da lontano hanno improvvisamente interrotto la tranquillità di via Giancarlo Zappa, a Brescia, nella mattinata di oggi. A prendere fuoco, attirando subito l'attenzione di residenti e passanti, è stato un furgone.Sul posto è intervenuta rapidamente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Il furgone va a fuoco: fiamme e fumo in strada

Leggi anche: Furgone in fiamme e colonna di fumo nero: paura in strada

Leggi anche: Fiamme e fumo in strada del Friuli: a fuoco una casetta

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Furgone in fiamme e colonna di fumo nero: paura in strada; Paura nel pomeriggio di domenica quando un incendio è divampato, per cause ancora in fase di accertamento, dal sottotetto di una delle palazzine che si affacciano sui binari della stazione ferroviaria di Pieve Ligure. Si tratta dell’ex casa cantoniera vicino al; Incendio in casa a Santa Flavia: famiglia fugge dalle fiamme, cane salvato dai vigili del fuoco; A fuoco due canne fumarie a Valgreghentino e Cassago: pompieri in azione.

Furgone in fiamme sulla strada del Belvedere: l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio VIDEO - Furgone in fiamme stamani, sabato 27 dicembre, sulla strada del Belvedere, nel comune di Moruzzo. msn.com