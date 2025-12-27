Il francese nella prigione di Putin
C'è un barlume di speranza per Laurent Vinatier, il politologo francese accusato di spionaggio e attualmente detenuto nella prigione di Lefortovo, a nord-est di Mosca.
Il francese nella prigione di Putin; Caso Vinatier. Il Cremlino, abbiamo fatto un'offerta alla Francia; Proposta di Mosca a Parigi sul caso del ricercatore francese accusato di spionaggio.
Il francese nella prigione di Putin - Nel contatto tra Mosca e Parigi si vede una speranza per Laurent Vinatier ... ilfoglio.it
Caso Vinatier. Il Cremlino, "abbiamo fatto un'offerta alla Francia" - La Russia ha fatto un'offerta a Parigi in merito al ricercatore francese Laurent Vinatier, accusato di spionaggio che rischia una condanna a 20 anni di carcere in una prigione russa. msn.com
