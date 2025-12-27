Il fondatore di Telegram e i 100 figli in vitro | Saranno eredi

Pavel Durov, il controverso miliardario russo fondatore di Telegram, è al centro di una vicenda che intreccia tecnologia, etica e vita privata. Dal 2010, infatti, l’uomo avrebbe iniziato a donare il seme in una clinica moscovita, contribuendo alla n ascita di oltre 100 bambini in 12 Paesi. Il diritto a una quota dell’eredità. Il miliardario aveva annunciato già in passato che i suoi figli biologici avranno diritto a una quota della sua eredità, stimata da Forbes in 17 miliardi di dollari, pur dichiarando di voler ritardare l’accesso ai fondi per favorire la loro indipendenza. La sua promessa aveva innescato un fiume di messaggi da presunti suoi discendenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Mr Telegram ha 100 figli, la battaglia di Pavel Durov contro l’infertilità globale Leggi anche: Telegram, il fondatore Durov fa apparire messaggio "fine dell'internet libero" a tutti gli utenti: "Deriva autoritaria del web" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pavel Durov, il caso del fondatore di Telegram con 100 figli biologici sparsi in 12 Paesi; Pavel Durov come Musk, Mr Telegram ha 100 figli: la storia tra donazioni di sperma e la clinica di Mosca; Pavel Durov, il cripto miliardario russo che ha messo al mondo 100 figli per combattere l’infertilità; Pavel Durov, mister Telegram e i 100 figli tra donazione di sperma e la clinica di Mosca: il nodo dell'eredità da 17 miliardi di dollari. Pavel Durov, il caso del fondatore di Telegram con 100 figli biologici sparsi in 12 Paesi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pavel Durov, il caso del fondatore di Telegram con 100 figli biologici sparsi in 12 Paesi ... tg24.sky.it

Mr Telegram ha 100 figli, la battaglia di Pavel Durov contro l'infertilità globale - Donazioni di sperma, cliniche private, eredità miliardarie e ideologia tech: il caso Durov e il parallelo con Elon Musk raccontano una nuova frontiera del potere e della genetica ... msn.com

Pavel Durov, il cripto miliardario russo che ha messo al mondo 100 figli per combattere l’infertilità - Il fondatore di Telegram copre i costi della fecondazione in vitro per le donne che desiderano utilizzare il suo sperma e ha promesso ai figli una parte della sua fortuna ... milanofinanza.it

Pavel Durov, fondatore di #Telegram, avrebbe contribuito alla nascita di circa cento figli biologici tramite donazioni di sperma a una clinica di Mosca. Questa scelta estrema ha attirato l’attenzione sul tema della paternità e delle decisioni personali. https://www. - facebook.com facebook

