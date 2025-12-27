Il Festival del Circo di Montecarlo torna su Rai 1 con Laura Barth e Alessandro Serena
Prende il via questa sera, sabato 27 dicembre, la 47ª edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, in onda su Rai 1 in due serate – la seconda sabato 3 gennaio – entrambe in prime time. Nato nel 1974 per volontà del Principe Ranieri di Monaco, il Festival è diventato nel tempo un simbolo dell’ eccellenza circense mondiale. Dopo la sua scomparsa, questa eredità è passata a Sua Altezza Serenissima la Principessa Stéphanie di Monaco, che continua a guidare con passione la tradizione del circo, arricchendola negli anni con tendenze più moderne: dall’apporto di artisti provenienti dal Cirque du Soleil alla creazione di un Campionato Junior di talenti in erba, pensato per dare risalto alle nuove generazioni del circo, che quest’anno presenteranno numeri davvero incredibili, capaci di far impallidire anche gli artisti veterani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Festival del Circo di Montecarlo, la 47ª edizione stasera in tv: le anticipazioni
Leggi anche: Serena Rossi torna su Rai 1 con una fiction imperdibile: tutte le curiosità su “La famiglia Panini”
Festival del Circo di Montecarlo 2025, show e polemiche su Rai 1: spariscono gli animali. Cosa succede; Festival del Circo di Montecarlo, la 47ª edizione stasera in tv: le anticipazioni; Festival del Circo di Montecarlo 2026: date, programma e biglietti; Natale con la Rai.
Festival del Circo di Montecarlo 2025, show su Rai 1 con Laura Barth (ma senza animali): cosa vedremo - Il Festival del Circo di Montecarlo torna su Rai1 con due prime serate evento tra grandi artisti, giovani talenti, premi prestigiosi e magia senza tempo. libero.it
Il Festival del Circo di Montecarlo del 27 dicembre su Rai 1 è in diretta o registrato? - Il Festival del Circo di Montecarlo del 27 dicembre su Rai 1 è in diretta o registrato? tag24.it
Stasera in tv (27 dicembre), Laura Barth alla guida di un circo contro Il Volo - Il 47° Festival del Circo di Montecarlo su Rai 1, MasterChef Italia su Sky Uno e il viaggio nella musica del trio de Il Volo. libero.it
Il Festival del Circo di Montecarlo è giunto quest'anno alla sua 47^ edizione. Sarà un'edizione particolarmente emozionante per i tanti e importantissimi artisti in gara, provenienti da ogni parte del globo. Primo appuntamento questa sera alle 21.30 su Rai1, acc - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.