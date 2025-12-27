Il Festival del Circo di Montecarlo torna su Rai 1 con Laura Barth e Alessandro Serena

Il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo torna su Rai 1 con la 47ª edizione, condotta da Laura Barth e Alessandro Serena. L’evento, che si svolge in due serate, sabato 27 dicembre e sabato 3 gennaio, in prima serata, offre uno sguardo sulle più importanti esibizioni circensi a livello internazionale, confermando la sua tradizione di spettacoli di qualità e di grande richiamo.

Prende il via questa sera, sabato 27 dicembre, la 47ª edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, in onda su Rai 1 in due serate – la seconda sabato 3 gennaio – entrambe in prime time. Nato nel 1974 per volontà del Principe Ranieri di Monaco, il Festival è diventato nel tempo un simbolo dell’ eccellenza circense mondiale. Dopo la sua scomparsa, questa eredità è passata a Sua Altezza Serenissima la Principessa Stéphanie di Monaco, che continua a guidare con passione la tradizione del circo, arricchendola negli anni con tendenze più moderne: dall’apporto di artisti provenienti dal Cirque du Soleil alla creazione di un Campionato Junior di talenti in erba, pensato per dare risalto alle nuove generazioni del circo, che quest’anno presenteranno numeri davvero incredibili, capaci di far impallidire anche gli artisti veterani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Il Festival del Circo di Montecarlo torna su Rai 1 con Laura Barth e Alessandro Serena Leggi anche: Il Festival del Circo di Montecarlo torna su Rai 1 con Laura Barth e Alessandro Serena Leggi anche: Festival del Circo di Montecarlo: la 47esima edizione su Rai 1 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Due prime serate con il Festival del Circo di Montecarlo; Festival del Circo di Montecarlo 2025, show e polemiche su Rai 1: spariscono gli animali. Cosa succede; Festival del Circo di Montecarlo, la 47ª edizione stasera in tv: le anticipazioni; 47° Festival del Circo di Montecarlo su Rai 1, cosa aspettarsi: dalla scelta sugli animali ai premi dei Clown. Festival del Circo di Montecarlo 2025, Rai 1/ Diretta streaming 27 dicembre: anticipazioni e artisti in scena - Torna l'appuntamento con il Festival del Circo di Montecarlo, giunto alla 47esima edizione: ecco tutte le anticipazioni. ilsussidiario.net

Il grande circo internazionale torna in prima serata su Rai 1 - Il Festival del Circo di Montecarlo, uno degli eventi più prestigiosi e longevi nel panorama dello spett ... comingsoon.it

Festival del Circo di Montecarlo 2025, show su Rai 1 con Laura Barth (ma senza animali): cosa vedremo - Il Festival del Circo di Montecarlo torna su Rai1 con due prime serate evento tra grandi artisti, giovani talenti, premi prestigiosi e magia senza tempo. libero.it

«Il Festival del Circo di Montecarlo è ormai un appuntamento imperdibile: ogni anno ci impegniamo a mantenere viva la tradizione e a portare in pista il meglio del circo mondiale», afferma la Principessa Stéphanie di Monaco, che da tempo guida l’evento dop - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.