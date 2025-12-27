Il dragaggio del terzo bacino Approvato il piano da 30 milioni
Via libera dall’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale al progetto esecutivo per la realizzazione dei dragaggi nel terzo bacino portuale e del canale d’accesso allo scalo. Con un decreto firmato proprio alla vigilia di Natale, l’ente di via del Molo ha licenziato il primo lotto della progettazione realizzata dalle società Hydrogeo Ingegneria, Bioscience Research Center ed Hera, per un importo complessivo dei lavori a base d’asta di 25.503.083,11 euro, di cui 71.029,23 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (il costo complessivo dell’opera rasenta invece i 30 milioni di euro). 🔗 Leggi su Lanazione.it
