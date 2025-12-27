Il dopo Missiroli. Fabbri si sfila. Destra in standby.

A Cervia sono le ore della riflessione, soprattutto per la politica che si è presa qualche giorno – in coincidenza delle festività natalizie – per mandare giù il boccone amarissimo di un sindaco dimissionario dopo essere stato indagato per maltrattamenti – a cui faranno seguito mesi di commissariamento. Che a seguito delle dimissioni il pensiero di cittadini, imprenditori e turisti sia stato ‘E adesso chi candideranno?’ è legittimo, soprattutto considerando che il commissario sarà a Cervia in mesi cruciali: una stagione turistica da definire, ordinanze importanti come quella su musica e trattenimenti musicali e le regole per la Bolkestein che non sono più rimandabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

