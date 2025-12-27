Il dolore di Ascanio Pacelli per la madre | Sta attraversando un momento difficile

Ascanio Pacelli ha rotto il silenzio sulla madre, Maria Antonietta Campedelli e le sue condizioni di salute in una commovente intervista a Verissimo, che rivedremo oggi su Canale 5 a partire dalle 16:30. Ascanio Pacelli, il dolore per la madre. La donna era arrivata sul piccolo schermo nel 2004, quando il figlio era tra i concorrenti del reality Mediaset ed aveva rilasciato delle dichiarazioni sul rapporto con Ascanio: “Io e mio marito siamo sempre stati genitori molto presenti. Fin dall’infanzia abbiamo educato Ascanio ed il fratello maggiore Andrea, al rispetto per il cognome che portano. I ragazzi conoscono l’importanza storica del prozio, Papa Pacelli, e hanno sempre saputo di doversi attenere a precise regole comportamentali di decoro e dignità di immagine”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

