Il Diavolo veste Prada 2 il trailer conquista un record per il 2025 superando anche The Odyssey e Avatar
La moda e il cinema tornano a intrecciarsi con forza: il trailer di Il Diavolo veste Prada 2 ha infranto ogni record di visualizzazioni, dimostrando che l'attesa per il sequel della commedia cult del 2006 è più alta che mai. Il teaser di Il Diavolo veste Prada 2 ha stabilito un record nel 2025 con 181 milioni di visualizzazioni in 24 ore, superando tutte le altre anteprime cinematografiche e confermando l'attesa per il ritorno di Miranda Priestly sul grande schermo. Il fenomeno del trailer record Secondo Forbes, il teaser di un minuto dedicato a Il diavolo veste Prada 2 ha fatto la storia, diventando il trailer più visto del 2025. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
I trailer più visti di questo 2025: • 1. 'Il diavolo veste Prada 2' — 181,5 milioni di visualizzazioni • 2. 'Oceania' — 161,2 milioni di visualizzazioni • 3. 'Lilo & Stitch' — 149,4 milioni di visualizzazioni • 4. 'I Fantastici Quattro - Gli inizi' — 144,1 milioni di visualizzazioni - facebook.com facebook
