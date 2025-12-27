La moda e il cinema tornano a intrecciarsi con forza: il trailer di Il Diavolo veste Prada 2 ha infranto ogni record di visualizzazioni, dimostrando che l'attesa per il sequel della commedia cult del 2006 è più alta che mai. Il teaser di Il Diavolo veste Prada 2 ha stabilito un record nel 2025 con 181 milioni di visualizzazioni in 24 ore, superando tutte le altre anteprime cinematografiche e confermando l'attesa per il ritorno di Miranda Priestly sul grande schermo. Il fenomeno del trailer record Secondo Forbes, il teaser di un minuto dedicato a Il diavolo veste Prada 2 ha fatto la storia, diventando il trailer più visto del 2025. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Diavolo veste Prada 2, il trailer conquista un record per il 2025, superando anche The Odyssey e Avatar

Leggi anche: Quando esce "Il Diavolo veste Prada 2": il trailer del film girato (anche) a Milano

Leggi anche: Il diavolo veste Prada 2: dal 1° maggio 2026 al cinema | TRAILER

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Diavolo veste Prada 2, c'è la data di uscita: ecco quando vedere al cinema il film con Anne Hathaway e Meryl Streep; Miranda Priestly is back: eccola sul set de “Il diavolo veste Prada 2”; “Il diavolo veste Prada 2”: il primo teaser; Diavolo veste Prada 2: le riprese a Milano e i casting aperti.

Il Diavolo veste Prada 2, il trailer conquista un record per il 2025, superando anche The Odyssey e Avatar - La moda e il cinema tornano a intrecciarsi con forza: il trailer di Il Diavolo veste Prada 2 ha infranto ogni record di visualizzazioni, dimostrando che l'attesa per il sequel della commedia cult del ... movieplayer.it