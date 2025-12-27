Nel corso del 2025 l’associazione I Nottambuli ha svolto varie iniziative di raccolta fondi arrivando alle feste natalizie con la donazione alla Neuropsichiatria infantile dell’ospedale di Cento di materiale didattico e ludico per i bimbi ricoverati. "La nostra associazione è nata attorno agli anni ’60 ed è diventata una compagnia teatrale. I proventi di questo nostro lavoro benefico cerchiamo di spalmarli sul territorio – spiega il presidente dei Nottambuli Rino Balboni –. Quest’anno abbiamo pensato alla Neuropsichiatria infantile, come dieci anni fa, per integrare il materiale di cui hanno bisogno e migliorare il loro lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il cuore dei Nottambuli. Doni ai bimbi ricoverati

Ci sono realtà che fanno sorridere dal palcoscenico e scaldano il cuore anche lontano dalle luci della scena. La Società Nottambuli è una di queste. Da decenni custodisce il nostro dialetto, lo fa vivere e lo rende attuale attraverso la commedia.