Il concerto dell’anno? Sam Fender al ChorusLife Arena La reunion? Oasis incredibili

Il 2025 è stato l’anno con più lutti nel mondo musicale degli ultimi, boh, settant’anni. E qui già si parte male, perché ad ogni artista che viene a mancare, segue un massivo riascolto degli album che ci hanno fatto innamorare di lui, in quel disperato tentativo di ritorno alla giovinezza che fa tanto a pugni con la ricerca del tempo perduto. Ma mica siamo tutti Proust. Inoltre, non può fingersi che l’età affibbiataci dal malefico algoritmo in base ai nostri ascolti (anziché i miei splendidi 48, ne ho presi 63) non significhi nulla. Ciò non di meno, ecco il report del mio ultimo anno in musica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

