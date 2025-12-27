Il Comune abbatte un argine costruito da un privato | Non era autorizzato

Natale con polemica a Castel Bolognese. Le ruspe sono arrivate il pomeriggio di Natale nelle campagne della frazione di Tebano e hanno abbassato l’ argine destro del Senio, in una golena. Una "soglia di sfogo se il livello del fiume dovesse ulteriormente aumentare", ha scritto poi il Comune su Facebook il giorno di Natale, alle 18.30, aggiungendo che "l’arginatura risultava realizzata da un privato in assenza delle necessarie autorizzazioni e in modalità non conformi alla normativa". L’ azienda agricola proprietaria del frutteto che si trova nell’ansa del fiume, già allagato più volte, ha tentato di sbarrare la strada alle ruspe con i propri mezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

