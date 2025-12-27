Il Como vince a Lecce ed è sempre più ai piani alti, il Torino perde in casa col Cagliari di Kilicsoy e Palestra Il Como di Fabregas si conferma squadra solida, non è affatto solo la squadra in grado di creare il gioco spettacolare di cui tanto si parla. Gioca a calcio, lotta su ogni pallone, mena, realizza gol sporchi. In tre parole: gioca a calcio. E oggi ha vinto 3-0 a Lecce. Migliore in campo ovviamente Nico Paz autore di un gol e di un assist. L’argentino del Real Madrid ha segnato il primo gol che è stato molto contestato dal Lecce per una presunta manata a Ramadani prima del tiro in porta che ha beffato Falcone a causa di una sfortunata deviazione di Tiago Gabriel. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Como vince a Lecce, la manata di Nico Paz fa imbestialire Di Francesco. Il Torino si arrende al Cagliari di Kilicsoy e Palestra

Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, gol di Vlasic, sorpasso di Prati e Kilicsoy! Lecce Como 0-2, gol di Nico Paz e Ramon!

Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, gol di Vlasic, sorpasso di Prati e Kilicsoy! Lecce Como 0-3, gol di Nico Paz, Ramon e Douvikas!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il Como vince a Lecce, la manata di Nico Paz fa imbestialire Di Francesco. Il Torino si arrende al Cagliari di Kilicsoy e Palestra - Como se lo godrà ancora per qualche mese, prima che torni al Real Madrid. ilnapolista.it