Il Como vince a Lecce la manata di Nico Paz fa imbestialire Di Francesco Il Torino si arrende al Cagliari di Kilicsoy e Palestra
Il Como vince a Lecce ed è sempre più ai piani alti, il Torino perde in casa col Cagliari di Kilicsoy e Palestra Il Como di Fabregas si conferma squadra solida, non è affatto solo la squadra in grado di creare il gioco spettacolare di cui tanto si parla. Gioca a calcio, lotta su ogni pallone, mena, realizza gol sporchi. In tre parole: gioca a calcio. E oggi ha vinto 3-0 a Lecce. Migliore in campo ovviamente Nico Paz autore di un gol e di un assist. L’argentino del Real Madrid ha segnato il primo gol che è stato molto contestato dal Lecce per una presunta manata a Ramadani prima del tiro in porta che ha beffato Falcone a causa di una sfortunata deviazione di Tiago Gabriel. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
