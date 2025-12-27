Il Como torna alla vittoria | nel 3-0 al Lecce il solito Nico Paz e tanto altro

Como, 27 dicembre 2025 – Il Como torna alla vittoria con autorità, segnando tre reti a un Lecce, in difficoltà per le numerose assenze. Protagonista il solito Nico Paz, autore della prima marcatura, ma re della manovra offensiva. Bene anche Douvikas, autore del terzo gol, che non ha fatto rimpiangere l'assenza di Morata. La terza firma è quella del giovane difensore, tutto campo, Jacobo Ramon (ex Real). Fabregas squalificato, alle prese con diverse defezioni, manda in campo Douvikas come punta centrale, con Vojvoda esterno destro al posto di Diao. TVEM December 27, 2025 Lecce, Italy - US Lecce vs Como 1907 - Italian soccer serie A 202526 - Via Del Mare Stadium. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Como torna alla vittoria: nel 3-0 al Lecce il solito Nico Paz e tanto altro Leggi anche: Nico Paz illumina, il Como dilaga: 0-3 al Lecce Leggi anche: Il Como a Lecce ne fa 3: a segno Nico Paz, Ramon e Douvikas Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Femminile al Giro di Boa: Il Racconto di un’Entusiasmante Prima Metà di Stagione; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Roma-Como 1-0, le pagelle: Wesley (7,5) gol decisivo, Ndicka (7) sicurezza, Nico Paz (5,5) ne prende poche, Soulé (7,5); Lecce-Como 0-3: Nico Paz incanta, Fabregas sale al sesto posto. Espulso Di Francesco. Il Como torna alla vittoria: batte il Lecce 3-0 e non molla l’Europa - Proprio nel momento in cui Nico Paz, appariva in frenata con un gol e un assist nelle ultime 8 partite, dopo aver partecipato a 8 gol con 4 reti e 4 assist nelle prime 7 giornate, l’argentino è tornat ... espansionetv.it

