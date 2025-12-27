Il Como ritrova sé stesso a Lecce | tre gol e un finale d’anno in risalita
Il Como chiude il 2025 rialzando la testa, con una vittoria che pesa più dei tre punti. Al Via del Mare la squadra di Fabregas ritrova brillantezza, ordine e convinzione, lasciandosi alle spalle due sconfitte consecutive e rilanciando ambizioni e fiducia. Il Lecce non fa sconti, resta dentro la partita a lungo, ma alla distanza paga la maggiore qualità e lucidità degli ospiti, capaci di colpire nei momenti chiave. Nico Paz accende la partita. L’avvio è equilibrato, con ritmi sostenuti e duelli continui. Poi, poco dopo il ventesimo minuto, il match cambia volto. Nico Paz difende palla con il corpo, resiste al contrasto, si gira nello stretto e calcia di sinistro. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-0, gol di Vlasic! Lecce Como 0-1, gol di Nico Paz! Fine primo tempo
Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 0-0, Gaetano vicino al gol! Lecce Como 0-1, gol di Nico Paz! Espulso Di Francesco
Sarà Andrea Colombo l’arbitro della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, in programma per lunedì sera L’arbitro della Sezione di Como ritrova gli azzurri quasi 10 mesi dopo l’ultima volta, datata 9 marzo, in occasione della vittoria della squ - facebook.com facebook
È ufficiale, con Milan-Como a Perth il campionato diventa irregolare: con l'introduzione di arbitri stranieri viene violata la regola 5 del Gioco del Calcio. Un ricorso e la Serie A sarà invalidata Dopo aver trasformato la Serie A da Eden del calcio mondiale a retro x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.