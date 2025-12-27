Il Como chiude il 2025 rialzando la testa, con una vittoria che pesa più dei tre punti. Al Via del Mare la squadra di Fabregas ritrova brillantezza, ordine e convinzione, lasciandosi alle spalle due sconfitte consecutive e rilanciando ambizioni e fiducia. Il Lecce non fa sconti, resta dentro la partita a lungo, ma alla distanza paga la maggiore qualità e lucidità degli ospiti, capaci di colpire nei momenti chiave. Nico Paz accende la partita. L’avvio è equilibrato, con ritmi sostenuti e duelli continui. Poi, poco dopo il ventesimo minuto, il match cambia volto. Nico Paz difende palla con il corpo, resiste al contrasto, si gira nello stretto e calcia di sinistro. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Il Como ritrova sé stesso a Lecce: tre gol e un finale d’anno in risalita

