Il Como ritrova sé stesso a Lecce | tre gol e un finale d’anno in risalita.

Il Como si riscatta a Lecce, conquistando una vittoria importante che segna un cambio di passo. La squadra di Fabregas dimostra miglioramenti in termini di gioco e compattezza, chiudendo l’anno con un risultato positivo. Dopo due sconfitte consecutive, questa prestazione rappresenta un passo avanti verso il consolidamento delle proprie ambizioni in campionato.

Il Como chiude il 2025 rialzando la testa, con una vittoria che pesa più dei tre punti. Al Via del Mare la squadra di Fabregas ritrova brillantezza, ordine e convinzione, lasciandosi alle spalle due sconfitte consecutive e rilanciando ambizioni e fiducia. Il Lecce non fa sconti, resta dentro la partita a lungo, ma alla distanza paga la maggiore qualità e lucidità degli ospiti, capaci di colpire nei momenti chiave. Nico Paz accende la partita. L’avvio è equilibrato, con ritmi sostenuti e duelli continui. Poi, poco dopo il ventesimo minuto, il match cambia volto. Nico Paz difende palla con il corpo, resiste al contrasto, si gira nello stretto e calcia di sinistro. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

