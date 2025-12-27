Il cold case di Nicola Vivaldo ucciso a Rho nel 2000 | il giudice libera Sanfilippo e Scatolini

Rho (Milano), 27 dicembre 2025 – Due ordinanze di custodia cautelare annullate e una scarcerazione nelle indagini sul cold case dell'omicidio di Nicola Vivaldo, 50enne della cosentina Isca sullo Ionio assassinato nel 2000 sotto casa con 4 colpi di semiautomatica calibro 7.65 sparati a distanza ravvicinata con il silenziatore in via Balzarotti a Mazzo di Rho perché la 'ndrangheta lo riteneva un informatore delle forze dell'ordine e responsabile anche dell'arresto del latitante Francesco Aloi. giudici del Tribunale del Riesame di Milano hanno rimesso in libertà l'80enne Stefano Sanfilippo, nativo di Gela e residente a Pogliano Milanese, ritenuto il "compare" della vittima che conosceva benissimo i luoghi frequentati da Vivaldo e hanno annullato la misura in carcere anche per Stefano Scatolini, 58enne già detenuto per altro, ritenuto l'autista della Golf grigia che ha accompagnato sul luogo dell'agguato il presunto esecutore materiale Massimo Rosi, 57 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il cold case di Nicola Vivaldo, ucciso a Rho nel 2000: il giudice libera Sanfilippo e Scatolini Leggi anche: Rho, per il cold case di Nicola Vivaldo, ucciso nel 2000, il giudice scarcera Sanfilippo e Scatolini Leggi anche: Nicola Vivaldo ucciso nel 2000 a Rho, cold case risolto: ammazzato dalla ‘ndrangheta perché considerato un infame Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rho, due ordinanze cautelari annullate per il cold case dell'omicidio di Nicola Vivaldo - Il Tribunale del Riesame di Milano ha scarcerato Stefano Sanfilippo e ritenuto infondati gli indizi anche nei confronti di Stefano Scatolini, già detenuto per un'altra vicenda. msn.com

Cold case Vivaldo: sei arresti per l’omicidio mafioso del 2000 - Era il 23 febbraio del 2000 quando Nicola Vivaldo, 41 anni, originario di Isca sullo Ionio, venne freddato da quattro colpi di pistola mentre stava parcheggiando la sua auto a Mazzo di Rho, alle porte ... soveratoweb.com

Nicola Vivaldo, ucciso nel 2000 a Rho, cold case risolto: ammazzato dalla ‘ndrangheta perché considerato un infame - Milano, 29 novembre 2025 – Fu ucciso sotto casa perché la 'ndrangheta lo riteneva un informatore delle forze dell'ordine e responsabile anche dell'arresto del latitante Francesco Aloi. msn.com

Daily Mail rivela: l'FBI sta esaminando prove che collegherebbero i due famosi cold case americani alla stessa persona - facebook.com facebook

New Podcast! "Cold Case Aziendale | Chi ha ucciso la carriera di Ugo" on @spreaker x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.