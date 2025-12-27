Tempo di bilanci per il circolo di Fratelli d’Italia di Bagno di Romagna. A parlare è il coordinatore Filippo Lanzi. "Tanti traguardi raggiunti durante quest’anno – dice –, a cominciare dall’inaugurazione della nuova sede del circolo, un passaggio fondamentale per rafforzare la presenza e l’azione politica di FdI nella Valle del Savio. La sede, situata nel centro storico di San Piero in Bagno, è rapidamente diventata uno spazio vivo di ascolto, confronto e partecipazione. Un punto di riferimento che contribuisce a rafforzare il legame tra il partito e il territorio, in un contesto, quello dell’Appennino romagnolo e della Valle del Savio, in cui FdI continua a crescere e a radicare in modo significativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il circolo FdI cresce e punta sui giovani

