Il nuovo cinema – teatro all’interno del Polo Tecnologico sarà inaugurato ufficialmente nel giugno del prossimo anno. Il cantiere Pnrr da oltre due milioni di euro sta proseguendo a pieno ritmo. La conclusione dei lavori è prevista per il 30 maggio prossimo: l’azienda ha infatti ottenuto una proroga di novantasei giorni per ultimare il lavoro. Il nuovo cinema ricavato negli spazi del Polo avrà 200 posti a sedere, mentre altri 180 saranno ricavati nella sala (che potrà ospitare mostre, convegni e rappresentazioni teatrali o musicali). L’amministrazione comunale ha fatto sapere che entrambe le nuove sale saranno realizzate nel rispetto di quanto previsto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, in conformità alle vigenti normative in materia di efficienza energetica e acustica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il cinema teatro sarà pronto a giugno

