Il Cesena cade a Catanzaro | i legni e il Var fermano i bianconeri

Cesena, 27 dicembre 2025 – Il Cesena esce dal Ceravolo battuto dalla sfortuna, dal Var e dal Catanzaro. In quest’ordine. Sì, perché i bianconeri scendono in Calabria con Mignani costretto a cambiare le carte in tavola, date le assenze di Castagnetti infortunato, Bastoni e Adamo, squalificati, e Piacentini, che è appena diventato padre. Oltre alle assenze, il tecnico bianconero lancia Diao da titolare per la terza volta in stagione, tenendo in panchina Blesa. Durante i 90’ la sorte ci mette il suo zampino perché Shpendi colpisce due legni, uno per tempo. Poi sale in cattedra il Var, che non fischia due colpi di mano davvero molto dubbi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

