Il caso del magnate russo arrestato in hotel il giorno di Natale e poi liberato | cosa sappiamo

Il magnate russo del petrolio Victor Khoroshavtsev è stato arrestato il giorno di Natale, ma subito liberato su disposizione della Corte d'Appello. Nei suoi confronti, però, esiste un mandato di cattura internazionale. Atterra a Milano per Natale, magnate russo arrestato in hotel (e poi liberato); Mosca espulsa dalla Corte Ue: magnate russo arrestato a Malpensa e scarcerato dopo una notte; Varese, magnate russo arrestato a Malpensa torna libero; Il giallo del magnate russo arrestato in un hotel a Somma Lombardo il giorno di Natale (e già tornato libero): «Se rimpatriato è esposto a rischi». Mosca espulsa dalla Corte Ue: magnate russo arrestato a Malpensa e scarcerato dopo una notte. E' accusato di una frode da 110 milioni - Victor Khoroshavtsev, accusato di frode da 110 milioni in Russia, è tornato libero per la sospensione della cooperazione giudiziaria con Mosca

Il magnate russo bloccato e liberato. Natale in cella, no all’estradizione - A Somma Lombardo era stato arrestato perché nel suo Paese è accusato di una frode da cento milioni. msn.com

MAGNATE RUSSO Milano, arrestato a Natale magnate russo: liberato il giorno dopo - È stato arrestato appena atterrato all’aeroporto di Malpensa e poi rimesso in libertà il magnate russo del petrolio Victor Khoroshavtsev ... statoquotidiano.it

