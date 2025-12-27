Il Capodanno a Napoli | 4 giorni di festeggiamenti per Napoli Città della Musica

Si è svolta oggi, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione degli eventi del Capodanno 20252026 che prevede, anche per questa edizione, 4 giorni di festeggiamenti in vari luoghi della città. Durante l’incontro è stato illustrato il programma delle iniziative che animeranno la festa, con particolare attenzione al grande appuntamento di Piazza del Plebiscito e alle attività previste sul Lungomare cittadino. Alla conferenza stampa sono intervenuti il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’Assessore al Turismo e al Commercio Teresa Armato e Ferdinando Tozzi, Delegato del Sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Il Capodanno a Napoli: 4 giorni di festeggiamenti per “Napoli Città della Musica” Leggi anche: Capodanno a Napoli, quattro giorni di festa per “Napoli città della musica” Leggi anche: Capodanno a Napoli, quattro giorno di festa per “Napoli città della musica” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Capodanno 2026 a Napoli: la musica e gli eventi per dare il benvenuto al nuovo anno; Capodanno a Napoli: 4 giorni di eventi, concerti e spettacoli pirotecnici. Costo di circa 800mila euro – PROGRAMMA; Napoli, è boom di turisti: un milione di presenze per il Natale in città; Capodanno a Napoli, sul lungomare si balla tutta la notte con Claudio Cecchetto. “Capodanno a Napoli”: il badminton protagonista a Cercola dal 3 al 4 gennaio 2026 - La Federazione Italiana Badminton organizza il torneo nazionale “Capodanno a Napoli”, in programma nei giorni 3 e 4 gennaio 2026 presso il Palazzetto dello ... napolivillage.com

Capodanno a Napoli: quattro giorni di eventi, musica e festeggiamenti - MORELLI: Daremo il benvenuto al nuovo anno con la grande canzone napoletana, facendo gli auguri alla nostra città e soprattutto ai turisti che, come ogni anno, vengono in maniera fluviale ad ascoltare ... napolitoday.it

Capodanno 2026 a Napoli: la musica e gli eventi per dare il benvenuto al nuovo anno - Musica dal vivo, tradizione e brindisi a mezzanotte: tutto quello che c’è da sapere sul Capodanno napoletano per salutare il 2025 con lo spirito migliore e accogliere il 2026 con gioia ... siviaggia.it

CAPODANNO A NAPOLI, LE ANTICIPAZIONI DEI PROTAGONISTI

Capodanno a Napoli inizia il 29 dicembre con Neapolitan Power al Palavesuvio: un grande tributo a James Senese e un concerto corale con tantissimi artisti. Servizio navetta e ingresso gratuito fino a esaurimento posti - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.