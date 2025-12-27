Il calvario di Del Potro continua | Parlo molto con l'Intelligenza Artificiale Mi affido a ChatGPT

L'ex tennista argentino ha spiegato che i problemi fisici che lo hanno afflitto durante la sua carriera e che lo hanno costretto al ritiro non sono diminuiti. Del Potro ha parlato delle sue condizioni attuali e ha svelato di aver parlato tanto con ChatGPT. 🔗 Leggi su Fanpage.it

