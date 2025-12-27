Le Lega ha comunicato le nuove date e gli orari ufficiali dalla 22esima alla 29esima giornata. La prima ‘notizia’ è che la Reggiana giocherà diversi match alla domenica. Il primo sarà l’uno di febbraio alle ore 15, con i granata che ospiteranno la Juve Stabia. Dalla settimana successiva invece si torna al sabato, con la trasferta a Catanzaro (nella foto l’allenatore Alberto Aquilani) in scaletta il 7 febbraio alle 15. A ruota si svolgerà il turno infrasettimanale, con il ‘derby’ con il Mantova programmato per martedì 10 febbraio alle 20. Poi si tornerà in pista nuovamente di domenica: il 15 febbraio alle 17,15, i granata sono attesi allo stadio ‘Castellani’ di Empoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il calendario. Nuove date: tre match spostati alla domenica

