Verrà inaugurata lunedì (ore 11.00) la mostra temporanea per il 125° anniversario della nascita del Messina Fc, che si terrà fino a martedì al Palacultura “Antonello da Messina”. Foto, maglie, cimeli e una "montagna" di ricordi saranno presenti nell’intenta due giorni dedicata al calcio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Il calcio giallorosso in mostra per due giorni al Palacultura

Leggi anche: "Nove Strumenti, Due Mondi": al Palacultura l'ensemble della Rai Ritratti

Leggi anche: Calcio giallorosso in lutto per la scomparsa di Ezio Musa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Affettuosa Vigilia e Felice Natale a tutto il popolo giallorosso da parte del Cittanova Calcio Forza Cittanova - facebook.com facebook

Prima proposta verbale della Roma all’Atletico per Giacomo Raspadori. Il club giallorosso studia la formula giusta per arrivare all’attaccante italiano. Tutto su YouTube: youtu.be/bbm8bTU2pW0 x.com