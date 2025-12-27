Il Bononia omaggia la cucina italiana
Un party natalizio dedicato dalla presidente Rosanna Ghetti per celebrare il recente, grande trionfo della cultura italiana nel mondo. Con un affollatissima serata, cui hanno partecipato numerose autorità in qualità di soci onorari, il Circolo Bononia ha festeggiato la proclamazione della cucina italiana patrimonio immateriale dell’Unesco. Dedicato da sempre al bien vivre e alla valorizzazione del patrimonio culturale in senso lato, il Circolo ha festeggiato sotto l’albero con la cucina raffinata e di alta tradizione di Max Poggi, presidente di CheftoChef Emilia-Romagna, assieme alla giostra dei panettoni che quest’anno ha visto protagonista l’associazione Pasticcieri Bolognesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
