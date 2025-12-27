Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 26 dicembre ad Affari Tuoi | serie e dove è stato venduto
Ad Affari Tuoi, giovedì 26 dicembre è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Ecco serie, numero e città di vendita svelati da Stefano De Martino e Herbert Ballerina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto l’8 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto
Leggi anche: Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto l’11 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto
Biglietto vincente giornaliero del 22 dicembre: 2025; Lotteria Italia, biglietti venduti verso quota 9,5 milioni (+10%). I premi e come riscuoterli; Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 17 dicembre: serie e dove è stato venduto; Biglietto vincente giornaliero del 23 dicembre: 2025.
Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 25 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto - Nella puntata di Affari tuoi di giovedì 25 dicembre è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri ... fanpage.it
Adrano, un biglietto da 20 mila euro vince alla Lotteria Italia di “Affari Tuoi” - Un biglietto della Lotteria Italia da 20 mila euro, estratto durante la trasmissione Affari Tuoi su Rai Uno, è stato venduto ad Adrano. corrieretneo.it
Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 23 dicembre ad Affari Tuoi: serie e dove è stato venduto - Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto martedì 23 dicembre annunciato durante la messa in onda del programma Affari tuoi ... fanpage.it
– ` Ieri sera, dopo la Santa Messa, è stato estratto il biglietto vincente del Bambinello Gesù. Il numero premiato è: . – : - facebook.com facebook
Un regalo di Natale da 1,81 miliardi di dollari. E' quanto è stato vinto in Arkansas alla lotteria della vigilia con un unico biglietto con tutti e sei numeri del Powerball. Si tratta della seconda cifra più alta mai vinta a quello che è una sorta di SupereEnalotto degli x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.