il 2025 si chiude con un nuovo cessate il fuoco tra thailandia e cambogia

Il 2025 sembra avviarsi ad una chiusura con buone nuove provenienti dall’Estremo Oriente. Thailandia e Cambogia hanno infatti firmato sabato un nuovo accordo di cessate il fuoco per porre fine a settimane di combattimenti lungo il confine conteso tra i due Paesi. La firma è avvenuta in una località di confine ed è stata apposta dai ministri della Difesa dei due Paesi, Tea Seiha per la Cambogia e Nattaphon Narkphanit per la Thailandia, al termine di tre giorni di colloqui portati avanti a livello militare. L’intesa è entrata in vigore a mezzogiorno e prevede l’interruzione dei movimenti militari e il divieto di violazioni dello spazio aereo a fini militari. 🔗 Leggi su Formiche.net

Cambogia e Thailandia hanno fatto un nuovo accordo per il cessate il fuoco.

