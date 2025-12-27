Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 26 dicembre 2025. Avellino – Un 25enne, a seguito di una discussione con il titolare di un esercizio commerciale (bar), ha lanciato all’indirizzo dell’esercente un bicchiere di vetro procurandogli lesioni giudicate guaribili in giorni 15 s.c. ( LEGGI QUI) Benevento – Incendio di una Fiat Punto vecchio modello, questa notte a San Leucio del Sannio dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che hanno provveduto a spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area (LEGGI QUI) Caserta – iIl sindaco di Teano Giovanni Scoglio è indagato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere in relazione al rogo sviluppatosi nell’azienda di rifiuti “Campania Energia” lo scorso 16 agosto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: turiste ferite in via Toledo, barista irpino aggredito

Leggi anche: Napoli: cadono calcinacci a via Toledo, ferite due turiste

Leggi anche: Cadono calcinacci in via Toledo a Napoli, ferite due turiste

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cadono calcinacci in via Toledo a Napoli, due turiste ferite in modo lieve; Napoli, cadono calcinacci sulla folla in via Toledo: ferite in modo lieve due turiste; I testimoni: Poteva essere la tragedia di Natale; Paura in pieno centro a Napoli, cadono calcinacci: ferite due donne.

Napoli, cadono calcinacci: turiste ferite - E' accaduto nel pomeriggio in via Toledo, la strada dello shopping napoletano Le donne,una turista residente a Roma e un'al ... rainews.it