Ieri in Campania | turiste ferite in via Toledo barista irpino aggredito

Tempo di lettura: < 1 minuto Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 26 dicembre 2025. Avellino – Un 25enne, a seguito di una discussione con il titolare di un esercizio commerciale (bar), ha lanciato all’indirizzo dell’esercente un bicchiere di vetro procurandogli lesioni giudicate guaribili in giorni 15 s.c. ( LEGGI QUI) Benevento – Incendio di una Fiat Punto vecchio modello, questa notte a San Leucio del Sannio dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale che hanno provveduto a spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area (LEGGI QUI) Caserta – iIl sindaco di Teano Giovanni Scoglio è indagato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere in relazione al rogo sviluppatosi nell’azienda di rifiuti “Campania Energia” lo scorso 16 agosto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
