Idraulici australiani in costume da Babbo Natale sexy ricreano il ballo di Mean Girls | 1,6 milioni di view

Un gruppo di operai australiani ha conquistato internet dopo aver scambiato le loro tradizionali divise con provocanti abitini da Babba Natale sexy, ricreando la celebre coreografia del film cult Mean Girls in un video girato direttamente sul cantiere. Il clip spensierato ha accumulato oltre 1,6 milioni di visualizzazioni e più di 1000 commenti in pochi giorni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wade Smith Plumbing (@wadesmithplumbing) Wade Smith dell’azienda Wade Smith Plumbing, che è anche uno dei protagonisti del video, ha raccontato che l’idea era in cantiere da circa due anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

