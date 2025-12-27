Iannone ed Elodie verso la rottura? Spunta un retroscena

Iannone ed Elodie: quando l’amore corre più veloce del silenzio. La coppia verso la rottura? Spunta un retroscena. C’è una crepa che non si vede nelle foto patinate, non si sente nelle interviste e non si legge nei like. È quella che nasce quando due universi potentissimi si attraggono così forte da finire. per farsi ombra. Andrea Iannone ed Elodie stanno attraversando una “crisi” – niente tradimenti, niente colpi di scena da soap – ma qualcosa di molto più sottile: la difficoltà di restare coppia mentre si diventa icone. Leggi anche Nuovo appuntamento con «Confessione Reporter». Le anticipazioni del 27 dicembre Nelle ultime ore l’esperto di Gossip Amedeo Venza si è esposto proprio sulla nota coppia che in passato ha già affrontato qualche piccola crisi ma poi smentita. 🔗 Leggi su 361magazine.com

