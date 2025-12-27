I Vigili del fuoco liberano una famiglia bloccata da una frana

La frana aveva completamente ostruito l'accesso a un'abitazione, lasciando un nucleo familiare isolato. Intervento dei Vigili del Fuoco a Montepaolo. Frana in provincia di Forlì: intervento dei Vigili del Fuoco per liberare una famiglia isolata - (LaPresse) Nella giornata di Santo Stefano, la squadra dei Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano, supportata dal nucleo GOS (Gruppo ...

Paura per un incendio in un appartamento a Santa Flavia, famiglia in salvo - Appartamento in fiamme a Santa Flavia: famiglia di quattro persone fuori pericolo, pompieri salvano il cane e bonificano i locali; cause in corso di accertamento ... lasicilia.it

Carate Brianza, gattino imprigionato sotto il gradino della caserma dei vigili del fuoco: salvato, ha anche trovato una famiglia - Il gattino si è messo nei guai, ma nella disgrazia è stato fortunato: ha scelto il luogo più «adatto», la caserma dei pompieri di Carate Brianza (Monza). milano.corriere.it

#Teti. Incendio coinvolge tre auto nella notte: intervengono i Vigili del fuoco L'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme x.com

Liratv. . Natale e inciviltà: Vigili del Fuoco bloccati dalla sosta selvaggia Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #auto #natale #vigili #fuoco #vernieri #rabbia #sosta #selvaggia #inc - facebook.com facebook

