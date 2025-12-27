I sogni affidati all’albero in Centrale Soldi salute e amore sui biglietti

di Marianna Vazzana MILANO Il viavai di milanesi e turisti è continuo nel salone accanto alla Galleria delle carrozze, punto di contatto tra dentro e fuori, il ponte tra la città e i binari che può essere anche trampolino per i sogni. E quale momento migliore per desiderare, se non a Natale? Come da tradizione, una porzione di marmo nell’atrio della Stazione Centrale ospita un abete imponente (quest’anno di ilMeteo.it), che tra lucine e festoni scintillanti si è riempito nelle ultime settimane di preziosi biglietti a cui i passanti affidano i loro sogni. Cosa sperano i viaggiatori e non, per l’anno che verrà? Spiccano i messaggi di chi chiede salute e felicità per sé e i propri cari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

